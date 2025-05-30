Во Владивостоке в районе бухты Десантная произошли два взрыва

Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке.

Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в антитеррористической комиссии Приморского края.

Сообщается, что все последствия устранены, повреждений и жертв нет.

"Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантной произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто", - сообщили в комиссии.

Другие подробности не приводятся.