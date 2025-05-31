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Во Владивостоке группу врачей обвинили в торговле детьми

Во Владивостоке группу врачей обвинили в торговле детьми Прокуратура Приморского края утвердила обвинение в отношении восьми медработников, которых подозревали в торговле несовершеннолетними.
В регионе
31 мая 2025 г. 05:39
Во Владивостоке группу врачей обвинили в торговле детьми

Прокуратура Приморского края утвердила обвинение в отношении восьми медработников, которых подозревали в торговле несовершеннолетними.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

"Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники. Они обвиняются по п "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляли документы, в которых содержалась ложная информация о бесплодии генетических родителей и покупателей.

Подозреваемые совершили сделки по продаже 13 новорожденных, за это фигуранты получили вознаграждение свыше 53 млн рублей. Под видом лечения бесплодия врачи использовали вспомогательные репродуктивные методы и технологии. После рождения детей осуществлялась продажа их за границу.

Уголовное дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada həkimlər uşaq alverində ittiham olunub, 13 körpəni 687 min dollara satıblar

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