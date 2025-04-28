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Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали 35 человек

Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали 35 человек Во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате за медпомощью обратились около 35 человек.
В регионе
28 апреля 2025 г. 09:06
Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали 35 человек

Во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате за медпомощью обратились около 35 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило региональное МВД.

ДТП произошло около 2:40 в Александровском районе. В автобусе было 55 человек. В их числе был один ребенок, уточнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, автобус перевозил паломников из Пскова в Кострому.

Госпитализированы десять человек. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, девять человек - в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести.

"Остальные пациенты обследованы медиками и временно размещены в дневном стационаре", - сообщил Авдеев.

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