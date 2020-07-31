Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первая смерть от COVID-19 зафиксирована во Вьетнаме за все время распространения пандемии нового коронавируса,

Первая смерть от COVID-19 зафиксирована во Вьетнаме за все время распространения пандемии нового коронавируса,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местное издание Vietnam News.

Сообщается, что о смерти сообщил вьетнамский руководящий комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19. Скончался пациент под номером 428.

За время пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 509 человек, из них 93 были зарегистрированы в период с 25 по 31 июля, в том числе 45 - в пятницу, 31 июля.