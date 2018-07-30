Во Вьетнаме свадебный кортеж попал в ДТП, 13 человек погибли

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Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Жертвами ДТП с участием транспортного средства, в котором находились жених и гости свадьбы, во Вьетнаме стали 13 человек, сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Авария произошла утром в провинции Куангнам в центральной части страны. Жених с родственниками и друзьями направлялся в родной город невесты.

Транспортное средство, в котором находились 17 человек, столкнулось лоб в лоб с контейнеровозом.

В результате аварии погибли 13 человек, в том числе жених. Еще четверо получили ранения.