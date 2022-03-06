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Во многих городах Украины раздаются сирены

Во многих городах Украины раздаются сирены Во многих городах Украины сейчас слышно сирены. Жителей просят немедленно проследовать в укрытия и придерживаться мер безопасности в военное время.
В регионе
6 марта 2022 г. 23:28
Во многих городах Украины раздаются сирены

Во многих городах Украины сейчас слышны сирены. Жителей просят немедленно проследовать в укрытия и придерживаться мер безопасности в военное время.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, на данный момент в стране есть угроза ракетного удара. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Лубнах, Светловодске, Каменьце-Подольском, Умани, Староконстантиновке, Хмельницком, Житомире, Коростене, Василькове, Белой Церкви, в Кировоградской области, Вознесенске, Волынской области, а также в Сумской и Ровенской областях, в Гостомеле и Виннице.

А также взрывы слышны в Киеве. Поэтому жителям столицы также рекомендовано сидеть в укрытии.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada hava həyəcanı elan edilib, Kiyevdə partlayışlar olub

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