Во Львове школьник устроил стрельбу в классе, никто не пострадал

Подросток в одной из школ Львова устроил стрельбу в классе, никто не пострадал.

Подросток в одной из школ Львова устроил стрельбу в классе, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

Полицейские установили личность ученика, который открыл огонь.

Отмечается, что сегодня во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили публикацию с видео, на котором несовершеннолетний мальчик произвел выстрел из неизвестного оружия в направлении своего одноклассника.

По данному факту немедленно была начата проверка. Выяснилось, один из школьников пронес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу. По предварительной договоренности, он произвел выстрел в сторону своего товарища.