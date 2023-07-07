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Во Львове число погибших в результате ракетных атак возросло до 10

Во Львове число погибших в результате ракетных атак возросло до 10 Число погибших во Львове в результате обстрела ВС РФ достигло до 10 человек.
В регионе
7 июля 2023 г. 09:12
Во Львове число погибших в результате ракетных атак возросло до 10

Число погибших во Львове в результате обстрела ВС РФ достигло до 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Андрея Садового.

По его словам, на этом спасательно-розыскная операция, которая продолжалась со вчерашней ночи, уже будет завершена.

Во Львове прошлой ночью, 6 июля, прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине. Ранения разной степени тяжести получили более 40 человек, среди которых есть дети.

Есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Были повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

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