Во II квартале рост выручки AstraZeneca составила 11%

По итогам II квартала выручка британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca выросла на 11%, достив рекордных для компании $14,5 млрд.

По итогам II квартала выручка британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca выросла на 11%, достив рекордных для компании $14,5 млрд.

Как передает Report, в отчете компании говорится о том, что рост произошел в основном за счет спроса на препараты от онкологии.

В целом, в первом полугодии рост выручки составил 11% - $28 млрд.

Продажи препаратов от рака производства AstraZeneca увеличились в годовом выражении на 16%. В первом полугодии на противораковые препараты пришлось 43% всех продаж компании.

Акции фармкомпании реагируют на отчетность ростом более чем на 2%. За последний месяц они прибавили 9%.

Неделю назад компания объявила о намерении инвестировать $50 млрд в экономику США до 2030 года. Средства направят на строительство нового завода по производству лекарств в Виргинии, что станет крупнейшим вложением в производство за всю историю компании, и на расширение научно-исследовательских центров в Мэриленде, Массачусетсе, Калифорнии, Индиане и Техасе. С учетом этого масштабного расширения компания намеревается в 2030 году получить выручку в размере $80 млрд.