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Во II квартале этого года в Армении зафиксированы 14 случаев насилия над журналистами

Во II квартале этого года в Армении зафиксированы 14 случаев насилия над журналистами В Армении зафиксированы 14 случаев насилия над журналистами во втором квартале текущего года. В целом пострадало 23 журналиста и оператора.
В регионе
25 июля 2024 г. 14:23
Во II квартале этого года в Армении зафиксированы 14 случаев насилия над журналистами

В Армении зафиксированы 14 случаев насилия над журналистами во втором квартале текущего года. В целом пострадало 23 журналиста и оператора.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.

По его словам, 11 из 14 случаев имели место в ходе акций протеста движения "Тавуш во имя Родины".

Это касается и фактов давления на СМИ. По данным Меликяна, в начале года подобных случаев было 17, а во втором квартале - 26.

Он считает, что есть все основания бить тревогу, поскольку имеют место как злоупотребления служебными полномочиями, так и дефицит профессионализма.

"Правительство должно быть обеспокоено такими показателями, ведь они могут серьезно отразиться на имидже страны", - сказал он.

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