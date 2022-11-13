Во Франции заявили, что запросили санкции ЕС в отношении 30 деятелей Ирана

Новый пакет санкций ЕС может затронуть 30 иранских деятелей, которых в Европе считают ответственными за репрессии против участников антиправительственных протестов.
"Было принято несколько пакетов санкций. Мы запросили на европейском уровне новые санкции, которые будут направлены против 30 человек, ответственных за репрессии. Это должно быть окончательно согласовано министрами в Брюсселе", - заявила она. Министр отметила, что Париж продолжит поддерживать молодых иранских женщин и "осуждать жестокие репрессии против мирных демонстрантов".
В то же время она заявила, что следит за судьбой французов, задержанных в Иране по подозрению в шпионаже. По ее словам, недавно задержали еще двоих - таким образом их общее число возросло до семи. "Мы требуем их немедленного освобождения и обеспечения им доступа к консульской защите. Мой иранский коллега, с которым у меня состоялся долгий и трудный разговор, взял на себя обязательство уважать это право на доступ, теперь мы ждем, когда эти обещания будут реализованы", - сказала Колонна.