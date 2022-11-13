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Во Франции заявили, что запросили санкции ЕС в отношении 30 деятелей Ирана

Во Франции заявили, что запросили санкции ЕС в отношении 30 деятелей Ирана Новый пакет санкций ЕС может затронуть 30 иранских деятелей, которых в Европе считают ответственными за репрессии против участников антиправительственных протестов.
В регионе
13 ноября 2022 г. 04:52
Во Франции заявили, что запросили санкции ЕС в отношении 30 деятелей Ирана

Новый пакет санкций ЕС может затронуть 30 иранских деятелей, которых в Европе считают ответственными за репрессии против участников антиправительственных протестов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Parisien, опубликованном в субботу.

"Было принято несколько пакетов санкций. Мы запросили на европейском уровне новые санкции, которые будут направлены против 30 человек, ответственных за репрессии. Это должно быть окончательно согласовано министрами в Брюсселе", - заявила она. Министр отметила, что Париж продолжит поддерживать молодых иранских женщин и "осуждать жестокие репрессии против мирных демонстрантов".

В то же время она заявила, что следит за судьбой французов, задержанных в Иране по подозрению в шпионаже. По ее словам, недавно задержали еще двоих - таким образом их общее число возросло до семи. "Мы требуем их немедленного освобождения и обеспечения им доступа к консульской защите. Мой иранский коллега, с которым у меня состоялся долгий и трудный разговор, взял на себя обязательство уважать это право на доступ, теперь мы ждем, когда эти обещания будут реализованы", - сказала Колонна.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Avropa İttifaqından 30 İran rəsmisinə qarşı sanksiya tətbiqini tələb edib

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