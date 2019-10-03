Во Франции совершено нападение на сотрудников полиции, пятеро погибших - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших в результате атаки на полицейских во Франции достигло 5 человек.

Как передает французское бюро Report, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отложил визит в Турцию.

На месте происшествия также находится премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

*** 16:56

Во Франции один из сотрудников полиции, подвергшихся нападению, скончался в больнице.

Как передает местное бюро Report, сообщается, что состояние другого сотрудника полиции тяжелое.

По информации, напавшим также является сотрудник полиции.

Инцидент произошел во дворе полицейского управления.

На территории в настоящий момент находится министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Отметим, что ранее сообщалось о нападении в Париже на сотрудников полиции.

Напавший на полицейских был убит.