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Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС

Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС Глава МИД Франции Катрин Колонна мотивировала отказ Евросоюза (ЕС) предоставить Грузии статус кандидата на вступление в организацию отсутствием для этого необходимых предпосылок.
В регионе
19 июля 2022 г. 22:50
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС

Глава МИД Франции Катрин Колонна мотивировала отказ Евросоюза (ЕС) предоставить Грузии статус кандидата на вступление в организацию отсутствием для этого необходимых предпосылок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вопрос о причинах разного подхода ЕС к планам стран получить такой статус был задан министру во вторник на заседании комиссии Сената (верхней палаты парламента) по международным делам, обороне и вооруженным силам.

"Разница в подходах к предоставлению статуса кандидата Грузии в отличие от Украины и Молдовы объясняется заключением Еврокомиссии, которая на основании определенных критериев формирует свое мнение", - сказала Колонна. По ее словам, "Еврокомиссия пришла к выводу, что в Грузии ситуация в экономическом плане, в вопросе реформ, а также в отношении правового государства не является такой же, как в Украине и в Молдове". "Это не позволяет предоставить ей статус кандидата уже сейчас", - заметила министр.

При этом она подчеркнула, что за Грузией "признана европейская перспектива".

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