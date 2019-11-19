Во Франции няни не вышли на работу.

Как сообщает местное бюро Report, они отказались выходить на работу с сегодняшнего дня, протестуя против законопроекта, который должен вступить в силу во Франции в 2020 году.

Количество протестующих нянь в стране составляет 318 000 человек.

В совместном заявлении организаций CGT и FO новый закон оценивается как "полицейский контроль": "В новом законопроекте государство под предлогом упрощения взаимоотношений между нянями и родителями преследует цель ввести "полицейский контроль" над нянями".

Отметим, что в случае принятия законопроекта, няням придется на специальном сайте публиковать свою контактную информацию, а также свои адреса, цены на услуги, часы досуга и другую личную информацию.