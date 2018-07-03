Внутренние войска полиции Армении будут служить на границе

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Власти Армении решили отправить внутренние войска полиции служить на границу. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

"Хотя по закону "О внутренних войсках" одна из задач этих войск — "участие в защите", однако прежние власти использовали их для подавления протестных движений. Начальник полиции Валерий Осипян встретился с подразделением и сообщил, что он получил предложение от министерства обороны и согласился, хотя это было решение Никола Пашиняна", — отмечается в статье.

Согласно газете, только одно подразделение выразило недовольство.

Осипян сказал, что с 15 августа внутренние войска будут отправлены в Карабах (оккупированные территории Азербайджана- ред.) с 15-дневной сменой на защиту границы. Из полиции подтвердили факт встречи и сказали, что когда будет такое решение, они его обнародуют, отмечает издание.