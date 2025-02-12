Внук Назарбаева вышел из числа акционеров "Транстелекома"

Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев продал свою долю в компании, которая является мажоритарным акционером АО "Транстелеком" - одного из крупнейших казахстанских операторов связи.

Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев продал свою долю в компании, которая является мажоритарным акционером АО "Транстелеком" - одного из крупнейших казахстанских операторов связи.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Алиев в соцсетях.

"После более чем 10 лет работы в "Транстелекоме" я принимаю решение выйти из состава акционеров и сложить полномочия председателя совета директоров в связи с продажей компании", - написал он.

Алиев являлся совладельцем "Транстелекома" через ТОО Unit Telecom, которому, по данным Казахстанской фондовой биржи, принадлежит 75% акций телеком оператора. Владельцем еще 25% является государственный ж/д оператор "Казахстан темир жолы" (КТЖ). Внук Назарбаева, как сообщалось ранее, контролировал 50% Unit Telecom.

Подробности сделки по продаже доли в Unit Telecom Алиев не уточнил, покупателя не назвал.

"Транстелеком" предоставляет услуги местной, междугородной и международной связи, доступа к сети интернет, сотовой связи. Компания является участником проекта прокладки ВОЛС по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.