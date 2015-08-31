Грузинский Поти вновь затопило

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Вновь затоплены улицы в портовом городе Поти (Западная Грузия) в результате проливного дождя в ночь на 31 августа, сообщает Report со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

В районе Набади города Поти затоплены первые этажи домов, повреждены бытовые предметы и техника местных жителей.

Кроме того, на время город остался без света, в результате чего насосная станция района Набади вышла из строя. В настоящее время подача электроэнергии восстановлена.