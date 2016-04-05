Вннешнеторговый оборот Астраханской области с Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном превысил 213 млн. долларов

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/В 2015 году внешнеторговый оборот Астраханской области с Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном превысил 213 млн. долларов.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Российской газете" заявил губерантор Астраханской области Александр Жилкин.

Губернатор отметил, что сегодня, когда Россия наращивает деловые отношения с прикаспийскими странами, Астраханская область становится своего рода форпостом для развития этих отношений.