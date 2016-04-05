 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вннешнеторговый оборот Астраханской области с Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном превысил 213 млн. долларов

    Губернатор: Астраханская область становится своего рода форпостом для развития отношений России с прикаспийскими странами

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/В 2015 году внешнеторговый оборот Астраханской области с Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном превысил 213 млн. долларов.

    Как сообщает Report, об этом в интервью "Российской газете" заявил губерантор Астраханской области Александр Жилкин.

    Губернатор отметил, что сегодня, когда Россия наращивает деловые отношения с прикаспийскими странами, Астраханская область становится своего рода форпостом для развития этих отношений.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi