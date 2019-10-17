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Внимание мирового сообщества сегодня будет приковано к Анкаре

Внимание мирового сообщества сегодня будет приковано к Анкаре

Сегодня состоится встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом. 

Как сообщает Report, информацию о предстоящей встрече распространил официальный сайт президента Турции. 

В американскую делегацию вошли госсекретарь Майк Помпео и спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри и другие официальные лица. Это будет первый визит в Турцию М.Пенса на посту вице-президента США. 

Американская делегация планирует обсудить с руководством Турции антитеррористическую операцию турецкой армии на севере Сирии. 

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен находится в Анкаре с 16 октября. В рамках визита он провел встречи с министром национальной обороны Турции, генералом армии Хулуси Акаром, официальным представителем Администрации президента Ибрагимом Калыном. 

17 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретится с советником президента США по вопросам национальной безопасности.

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