​Внезапная проверка авиационных подразделений началась на юге России

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Внезапная проверка авиационных частей и соединений началась в Южном военном округе России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе округа.

"В Южном военном округе под руководством командующего 4 армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова началась внезапная проверка боевой готовности авиационных частей и соединений, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях", - сказали в пресс-службе.