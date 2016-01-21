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    ​Внезапная проверка авиационных подразделений началась на юге России

    Идет проверка боевой готовности частей и соединений, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Внезапная проверка авиационных частей и соединений началась в Южном военном округе России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе округа. 

    "В Южном военном округе под руководством командующего 4 армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова началась внезапная проверка боевой готовности авиационных частей и соединений, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях", - сказали в пресс-службе.

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