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Внешний госдолг Грузии впервые превысил $9 млрд

Внешний госдолг Грузии впервые превысил $9 млрд Внешний государственный долг Грузии на конец сентября составил $9,03 млрд, впервые превысив отметку в $9 млрд.
В регионе
11 октября 2024 г. 21:23
Внешний госдолг Грузии впервые превысил $9 млрд

Внешний государственный долг Грузии на конец сентября составил $9,03 млрд, впервые превысив отметку в $9 млрд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Грузии.

Согласно информации, в сравнении с показателем месяцем ранее госдолг Грузии вырос на $43,4 млн. В частности, на $9,1 млн вырос долг перед Европейским инвестиционным банком, на $17 млн - перед Международным банком реконструкции и развития. Среди долгов Грузии государствам на $1,6 млн вырос ее долг перед Францией, которая остается крупнейшим держателем госдолга, и составил более $814,5 млн. Долг перед Германией вырос на $7,2 млн, до $617,6 млн. Долг Грузии перед Россией остался неизменным - $7,8 млн.

За год госдолг Грузии вырос более, чем на $580,7 млн, в том числе на $216,3 вырос долг страны перед Азиатским банком развития, на $220,4 млн - перед Международным банком реконструкции и развития.

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