​Внешний долг России вырос на 3 млрд. доллара за полгода

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Внешний долг России вырос за полгода на 3 млрд. долларов, или на 0,6%, составив на 1 июля 521,5 млрд. долларов. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Увеличение внешнего долга страны стало следствием активизации приобретения нерезидентами суверенных долговых инструментов в рублях на вторичном рынке, а также начисления российскими компаниями дивидендов акционерам", — говорится в сообщении.

В начале года внешний долг составлял 518,508 млрд. долларов.