Внешний долг России вырос на 21,4 млрд долларов

Внешний долг России во втором квартале 2022 года увеличился на 21,4 млрд долларов или на 4,8%, до 472,8 млрд долларов.

Внешний долг России во втором квартале 2022 года увеличился на 21,4 млрд долларов или на 4,8%, до 472,8 млрд долларов.

Как передает Report , это отражено в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов, которое было нивелировано увеличением долговых обязательств органов государственного сектора, номинированных в российских рублях, в результате положительной переоценки, отмечается в комментарии ЦБ.

Внешние обязательства РФ в первом квартале снизились на 30,7 млрд долларов (6,4%), до 451,4 млрд с 482,1 млрд долларов. В результате за первое полугодие 2022 года внешний долг РФ уменьшился на 9,2 млрд долларов, или на 1,9%.