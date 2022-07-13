О нас

Внешний долг России вырос на 21,4 млрд долларов

Внешний долг России вырос на 21,4 млрд долларов Внешний долг России во втором квартале 2022 года увеличился на 21,4 млрд долларов или на 4,8%, до 472,8 млрд долларов.
В регионе
13 июля 2022 г. 20:09
Внешний долг России вырос на 21,4 млрд долларов

Внешний долг России во втором квартале 2022 года увеличился на 21,4 млрд долларов или на 4,8%, до 472,8 млрд долларов.

Как передает Report, это отражено в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов, которое было нивелировано увеличением долговых обязательств органов государственного сектора, номинированных в российских рублях, в результате положительной переоценки, отмечается в комментарии ЦБ.

Внешние обязательства РФ в первом квартале снизились на 30,7 млрд долларов (6,4%), до 451,4 млрд с 482,1 млрд долларов. В результате за первое полугодие 2022 года внешний долг РФ уменьшился на 9,2 млрд долларов, или на 1,9%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi