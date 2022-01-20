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Внешний долг России вырос до $478 млрд

Внешний долг России вырос до $478 млрд Внешний долг России на 1 января 2022 года составил 478,2 млрд долларов США, что на 2,37% (или на 11 млрд долларов США) выше показателя на начало 2021 года.
В регионе
20 января 2022 г. 18:21
Внешний долг России вырос до $478 млрд

Внешний долг России на 1 января 2022 года составил 478,2 млрд долларов США, что на 2,37% (или на 11 млрд долларов США) выше показателя на начало 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из материалов ЦБ РФ.

При этом регулятор указал, что иностранная задолженность органов государственного управления за 2021 год снизилась на 2,5 млрд долларов США в результате сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.

В сообщении также отмечается, что увеличение долга ЦБ на 21,2 млрд долларов США обусловлено главным образом распределением в пользу РФ авуаров СДР.

"Внешняя задолженность банков с начала года выросла на 7,7 млрд долларов США в существенной степени вследствие привлечения средств нерезидентов в рамках межбанковских операций... Иностранные долговые обязательства прочих секторов стали меньше на 15,3 млрд долларов США за счет сокращения внешней задолженности в форме кредитов, привлеченных в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", - сообщил регулятор.

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