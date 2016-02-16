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    ​Внешнеторговый оборот в Грузии за январь снизился на 24%

    За январь экспорт составил 122 млн. долларов

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/  Внешнеторговый оборот Грузии за январь составил 528 млн. долларов, что на 24% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в информации Национальной службы статистики Грузии.

    За первый месяц года экспорт составил 122 млн. долларов, что на 22% меньше, чем в январе прошлого года.

    За январь импорт составил 406 млн. долларов, на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основное место в структуре импорта занимают нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, а также нефтяные газы и газообразные углеводороды, зерно, электрические трансформаторы и лекарственные средства.

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