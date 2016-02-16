​Внешнеторговый оборот в Грузии за январь снизился на 24%

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Грузии за январь составил 528 млн. долларов, что на 24% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в информации Национальной службы статистики Грузии.

За первый месяц года экспорт составил 122 млн. долларов, что на 22% меньше, чем в январе прошлого года.

За январь импорт составил 406 млн. долларов, на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основное место в структуре импорта занимают нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, а также нефтяные газы и газообразные углеводороды, зерно, электрические трансформаторы и лекарственные средства.