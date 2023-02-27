Внешнеторговый оборот между Актюбинской областью и Азербайджаном вырос в 7 раз

Внешнеторговый оборот между Актюбинской областью и Азербайджаном вырос в 7 раз.

Внешнеторговый оборот между Актюбинской областью Казахстана и Азербайджаном вырос в 7 раз.

Как передает Report со ссылкой на Казинформ, о возможностях развития экономических отношений говорили на встрече акима области Ералы Тугжанова с исполняющим обязанности главы генерального консульства республики Азербайджан в Актау Эльчином Мамедовым.

Экономические отношения между Актюбинской областью Казахстана и Азербайджаном развиваются хорошими темпами. Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2022 года составил 28,6 млн долларов США, что в 7 раз больше по сравнению с 2021 годом.

«Актюбинская область Казахстана имеет тесные взаимоотношения со многими зарубежными странами, особую значимость для нас имеет укрепление связей с Азербайджанской Республикой. В ходе встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева были обсуждены вопросы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Имеются большие перспективы и в инвестиционной сфере. Я уверен, что ваш визит в наш регион придаст новый импульс укреплению двусторонних отношений и дружбы и будет способствовать росту экономических связей, активизации неиспользованного потенциала взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», - подчеркнул аким области.

Э.Маммедов в свою очередь добавил, что «главная цель - развитие различных связей, в том числе и в бизнес-среде. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет содействовать укреплению двусторонних отношений».

Е.Тугжанов презентовал экономический потенциал региона, подчеркнув, что область является крупным транспортно-логистическим узлом страны.

«За последние 5 лет мы привлекли более 6 млрд долларов США в экономику региона. 25% этих капиталовложений составили прямые иностранные инвестиции. На территории области работают 1100 зарубежных предприятий, в том числе множество транснациональных компаний, что свидетельствует о высоком доверии со стороны бизнеса. В числе важнейших преимуществ региона географическое положение, уникальная минерально-сырьевая база, где сосредоточено около 170 свободных месторождений от строительных материалов до горнорудного сырья. Созданы отличные условия для реализации проектов в сферах сельскохозяйственной, машиностроительной, строительной индустрии, туризма», - отметил Ералы Тугжанов.

В Актюбинской области проживает около 1300 азербайджанцев, работает национальный центр ОО «Ассоциация азербайджанцев», способствующий возрождению азербайджанской национальной культуры, родного языка, истории, традиций и обычаев.