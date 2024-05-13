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Внешнеторговый оборот Грузии снизился почти на 3%

Внешнеторговый оборот Грузии снизился почти на 3% В январе-апреле этого года внешнеторговый оборот Грузии составил 6,6 млрд долларов США, это на 2,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
В регионе
13 мая 2024 г. 14:51
Внешнеторговый оборот Грузии снизился почти на 3%

В январе-апреле этого года внешнеторговый оборот Грузии составил 6,6 млрд долларов США, это на 2,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

За отчетный период экспорт Грузии составил 1,8 млрд долларов США, что на 10,1% меньше, чем за первые 4 месяца 2023 года.

Импорт Грузии за отчетный период вырос на 0,3% и составил 4,8 млрд долларов США.

Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота страны за первые четыре месяца 2024 года составило 3 млрд долларов США, что на 7,5% больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Georgia's foreign trade turnover down by nearly 3%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 3 %-ə yaxın azalıb

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