​Внешнеторговый оборот Грузии с Россией сократился на 13%

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2015 года внешнеторговый оборот Грузии с Россией составил 219 млн. долларов — 7,3% от всего внешнеторгового оборота Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данную информацию приводит Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, товарооборот между Грузией и Россией уменьшился на 13%. Россия занимает четвертое место в списке стран — основных торговых партнеров Грузии.

Экспорт из Грузии в Россию за отчетный период составил около 40 млн. долларов (5,8% от общего объема экспорта), а импорт в Грузию из России составил около 180 млн. долларов (7,7% от общего импорта).

Россия уступает первенство Турции, внешнеторговый оборот которой с Грузией составил около 476 млн. долларов, (15,8% от всего внешнеторгового оборота Грузии), Азербайджану, который находится на втором месте среди стран основных торговых партнеров Грузии (289,6 млн. долларов — 9,6% от всего внешнеторгового оборота), и Китаю, который занимает третье место среди стран основных торговых партнеров Грузии (248 млн. долларов — 8,2% от всего внешнеторгового оборота).

Внешнеторговый оборот Грузии за январь-апрель 2015 года составил 3 015 млн. долларов (без учета неорганизованной торговли), что на 13% меньше чем за аналогичный период 2014 года.