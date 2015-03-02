Внешнеторговый оборот Армении с Россией в январе резко сократился

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Армении с Россией за январь 2015 год составил 73,4 млн. долларов, снизившись на 31% по сравнению с январём 2014 года. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила Национальная статистическая служба Армении.

При этом доля внешнеторгового оборота Армении с Россией в совокупном внешнеторговом обороте республики за отчётный период составляет 27%.

Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчётный период составил около 85 млн. долларов (доля 31,2% и спад на 29,6%), причём торговля с Россией составила 73 млн. (спад на 31%), с Украиной - 8,3 млн. долларов (спад на 27,8%).

При этом торговля со странами ЕС в январе 2015 года составил около 64,8 млн. долларов (доля - 23,8% и спад на 39,2%).