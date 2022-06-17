ВМС ВС Украины уничтожили российское судно в акватории Черного моря

Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по буксиру черноморского флота РФ "Василий Бех", который вез российских военных на остров Змеиный.

Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по буксиру черноморского флота РФ "Василий Бех", который вез российских военных на остров Змеиный.

Как передает Report, об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook.

На борту судна был зенитно-ракетный комплекс "ТОР".

"В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота", – говорится в сообщении.

По словам главы Одесской ОВ Максима Марченко, украинские военные ударили по буксиру ракетами Harpoon.

Буксир водоизмещением 1605 тонн "Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе. Его приняли в состав черноморского флота РФ в 2017 году.