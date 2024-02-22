ВМС Турции будут охранять территориальные воды Сомали

ВМС Турции на протяжении 10 лет будут охранять территориальные воды Сомали в рамках подписанного с ним соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве.

ВМС Турции на протяжении 10 лет будут охранять территориальные воды Сомали в рамках подписанного с ним соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu , об этом заявил президент Сомали Хасан Шейх Махмуд, отвечая на вопросы журналистов в президентском дворце после утверждения парламентом африканского государства рамочного соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве с Турцией.

"Наши турецкие братья в рамках этого соглашения в течение 10 лет будут охранять наши моря. После 10 лет сотрудничества у нас будет флот, который будет защищать наши моря", - приводит агентство словам президента Сомали.

Он отметил, что соглашение охватывает сотрудничество в таких областях, как борьба с терроризмом, внешними угрозами, пиратством и незаконным рыболовством, защита побережья и разработка морских ресурсов. При этом Махмуд подчеркнул, что документ "не имеет враждебных целей по отношению к Эфиопии или любой другой стране".