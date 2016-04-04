​ВМС США задержали иранское судно с оружием, следовавшее в Йемен

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Американский военный корабль Sirocco перехватил в Аравийском море одномачтовое каботажное судно, следовавшее из Ирана в Йемен, и в ходе обыска обнаружил на борту тайник, в котором нраходились 1.500 автоматов системы Калашников, 200 ручных противотанковых гранатометов и 21 пулемет, сообщает Report со ссылкой на AP.

Отмечается, что судно было задержано 28 марта.

Суда такого типа широко распространены в районе Персидского залива.

Напомним, что коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией и поддержанная США, сражается в Йемене с повстанцами и их союзниками.

По мнению американских властей, оружие было послано Ираном и предназначалось повстанцам, которые отрицают связь с Исламской Республикой.