​ВМС Ирана проведут 20 учений до 20 марта 2017 года

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Иранские военно-морские силы проведут 20 учений в текущем иранском году (закончится 20 марта 2017 года).

Как передает Report, об этом во вторник заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

"Иранские военно-морские силы проведут 20 специализированных учений в текущем иранском году, в том числе с пуском ракет, учения подводных сил, военно-морской разведки, - приводит слова контр-адмирала агентство Фарс. - Первые учения пройдут уже в следующем месяце и будут включать тренировки экипажей боевых кораблей в ведении электронной войны".

Что касается масштабных учений под кодовым названием "Велаят-95", то они пройдут, предположительно, в феврале 2017 года, отметил Сайяри.

"Несмотря на то, что Соединенные Штаты не заинтересованы в наращивании нашей военной мощи в Персидском заливе, они должны знать, что наши силы в полной мере развернуты в этом регионе и мы проводим в нем учения. И этот вопрос их никоим образом не касается", - подчеркнул Хабиболла Сайяри.