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ВМС Ирана предотвратили нападение пиратов в Красном море

ВМС Ирана предотвратили нападение пиратов в Красном море Иранские военно-морские силы помешали нападению незаконных вооруженных формирований в Красном море.
В регионе
18 мая 2022 г. 16:30
ВМС Ирана предотвратили нападение пиратов в Красном море

Иранские военно-морские силы помешали нападению незаконных вооруженных формирований в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду со ссылкой на командование ВМС агентство Джамаран.

Отмечается, что силы безопасности получили запрос о помощи от иранского судна, которое подверглось нападению пиратов. ВМС Ирана прибыли на место, вступили в перестрелку со злоумышленниками, заставив их покинуть место событий.

Сообщается также, что это второе подобное столкновение иранских сил безопасности в международных водах за последнюю неделю.

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Версия на английском языке Iranian Navy thwarts pirate attack in Red Sea

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