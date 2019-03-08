Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Ирана отразили атаку пиратов, напавших на иранский нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе/ Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на официальном сайте армии ИРИ."Утром предыдущего дня нефтяной танкер, который был атакован 11 пиратскими лодками в Баб-эль-Мандебском проливе, благодаря своевременным действиям 60-й флотилии ВМС, был спасен от пиратов", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня.Армия ИРИ также сообщила, что на борту танкера находилось более 150 тысяч тонн нефти.
ВМС Ирана отразили атаку пиратов на нефтяной танкер
https://report.az/storage/news/72edd078ca06b4daffa4aabd53d139ea/597f8b53-6429-4362-9811-08e9d2cafec5_292.jpg© Fotolia
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