ВМС Ирана будут оснащены беспилотниками с радиусом действия свыше 2 тыс. км

Иран планирует оснастить боевые корабли своих военно-морских сил ударными палубными вертолетами и беспилотниками с радиусом действия более 2 тыс. км.

Иран планирует оснастить боевые корабли своих военно-морских сил ударными палубными вертолетами и беспилотниками с радиусом действия более 2 тыс. км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.

"Мы впервые закупим ударные палубные вертолеты, столь необходимые при проведении различных операций, особенно при сопровождении торговых судов, - цитирует его агентство Fars. - Мы также оснастим наш флот современными беспилотниками с радиусом действия свыше 2 тыс. км, что позволит нашему флоту действовать в любой точке мира".

"Ныне наш возросший научный и промышленный потенциал позволяет нам строить все виды боевых кораблей и судов обеспечения, летательных аппаратов, стратегического вооружения для демонстрации нашей военно-морской мощи, - подчеркнул Ирани. - Теперь мы можем с гордостью сказать, что обезопасили свои морские торговые пути, а наши торговые суда, в том числе нефтеналивные и рыболовные, могут безопасно осуществлять свою деятельность. Боевые корабли ВМС ИРИ сопровождают их по всему миру. На боевом дежурстве постоянно находятся отряды трех командований, отвечающих за операции в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах".