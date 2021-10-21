VMedia: "В фильме "Тупой и еще тупее" героев было два. В армянской верхушке их оказалось куда больше"

Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, где рассказывается об эпических ошибках, намеренном вранье, странностях и откровенных глупостях бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик , где рассказывается об эпических ошибках, намеренном вранье, странностях и откровенных глупостях бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Как сообщает Report, в видеоролике авторы указывают наиболее нелепые моменты из политической биографии Саргсяна – начиная с ничем не мотивированного решения изменить собственное имя до очень неожиданного поражения во время выборов Николу Пашиняну.

Особо подчеркивается, что и свое окружение, человек, много лет в разных должностях возглавлявший Армению, подбирал себе под стать. О «качестве команды» Саргсяна, например, можно судить по такому персонажу, как бывший министр обороны РА Давид Тоноян.

Звание еще одного «профессионала» вокруг бывшего армянского президента также по праву заслуживает экс-замначальник спасательной службы МЧС Армении Николай Григорян. Это именно он «прикрывал» Саргсяна во время происшествия в ходе митинга Республиканской партии в Ереване 4 мая 2012 года. Напомним, что тогда взорвались некоторые из больших белых шаров, которые держали в руках молодые люди и подростки в «партийных» майках. Несколько человек попали в больницу, а Григорян тогда заявил, что шары были наполнены гелием, а причиной возгорания могла стать зажженная сигарета, чем просто ввел в ступор корреспондентов РИА Новости. Глупость армянского МЧС-ника они тогда даже не стали комментировать, а просто коротко отметили, что «гелий является инертным газом и не горит».

«В фильме «Тупой и еще тупее» героев было два. В армянской верхушке их оказалось куда больше», - констатируют авторы ролика, припоминая знаменитую комедию 1994 года с Джимом Керри и Джеффом Дэниэлсом в главных ролях. И с ними трудно не согласиться.