О нас
Report Georgia
Аудио новости

VMedia: Депутат Госдумы Затулин действует против российских интересов

VMedia: Депутат Госдумы Затулин действует против российских интересов Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, в котором доказывается, что депутат Госдумы России Константин Затулин в вопросах, касающихся российско-армянских отношений, действует против российских интересов, cообщает Report.
В регионе
27 декабря 2021 г. 10:56
VMedia: Депутат Госдумы Затулин действует против российских интересов

Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, в котором доказывается, что депутат Госдумы России Константин Затулин в вопросах, касающихся российско-армянских отношений, действует против российских интересов, cообщает Report.

"Замалчивая вопросы, связанные с положением русских в Армении, никак не комментируя закон о языке и героизации нацизма со стороны официального Еревана, Затулин фактически внес вклад в то, что в 2018 году в Армении случилась "бархатная революция" и к власти пришел Никол Пашинян, взявший курс на дистанцирование от Москвы и сближение с Западом", отмечают авторы фильма.

При этом подчеркивается, что Затулин, молчавший по поводу положения русских в Армении, сразу решил высказаться, когда речь зашла о демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

В ролике также звучит вопрос: "Было бы интересно услышать от господина Затулина ответ на вопрос: действительно, а он, часом, не забыл, что представляет в Госдуме РФ российский Сочи, а не Армению?.. Не кажется ли российским налогоплательщикам, что их деньги уходят немного не туда? И если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?"

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке VMedia: Russian MP Zatulin acts against Russian interests

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
24 декабря 2021 г. 16:26
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате 3+3 всегда остается открытой
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой
24 декабря 2021 г. 16:19
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
24 декабря 2021 г. 16:12
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2021 г. 15:35
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
24 декабря 2021 г. 09:10
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
23 декабря 2021 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi