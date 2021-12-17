VMedia: Армянское "спасибо" в адрес России – это длинный список жалоб и претензий

Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, где буквально по пунктам разбираются претензии армян к России.

Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, где буквально по пунктам разбираются претензии армян к России.

Как сообщает Report, авторы фильма отмечают, что это и есть армянское "спасибо" в адрес Москвы.

В частности, подробно рассматриваются следующие жалобы армян:

- Россия "разрушала армянские церкви"

- Россия "разоружала армянских повстанцев"

- Россия "подписала Московский и Карсский договоры"

- Россия "предала Армению" во время 44-дневной войны в Карабахе

Авторы фильма также особо отмечают, что в Армении именно та партия, которую все считали и считают пророссийской - Республиканская - в своей программе выражает верность идеям гитлеровского пособника Гарегина Нжде. Кроме того подчеркивается, что в те времена, когда пост президента Армении занимал другой политик, считающийся пророссийским - Роберт Кочарян, в Армении было, по сути, уничтожено образование на русском языке.