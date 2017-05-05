 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вложившие в экономику Турции 1,5 млн долларов смогут получить турецкое гражданство

    Право на приобретение турецкого гражданства будет получено при условии инвестирования в экономику страны в течение 3 лет

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Зарубежные инвесторы, которые вложат в экономику Турции 1,5 млн долларов США, смогут получить турецкое гражданство, сообщает Report со ссылкой на Resmi Gazete.

    Так, иностранцы, инвестировавшие в недвижимость или сделавшие капитальные вложения в Турции на обозначенную сумму, получат право на приобретение турецкого гражданства при условии инвестирования в экономику страны в течение 3 лет.

    Совет по рынкам капитала Турции будет фиксировать такие инвестиционные операции, после чего правительство примет решение о предоставлении инвесторам турецкого гражданства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi