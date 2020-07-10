Властям Турции сдались 100 террористов РКК

Еще пятеро боевиков террористической организации РКК сдались турецким силам безопасности в провинции Ширак на юго-востоке Турции.
Как передает Report, об этом сообщает МВД страны.
Согласно информации, террористы сложили оружие и сдались в результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками правоохранительных органов.
В ведомстве отметили, что с начала года добровольно сложили оружие и сдались властям 100 террористов РКК.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.