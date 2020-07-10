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Властям Турции сдались 100 террористов РКК

Властям Турции сдались 100 террористов РКК Еще пятеро боевиков террористической организации РКК сдались турецким силам безопасности в провинции Ширак на юго-востоке Турции.
В регионе
10 июля 2020 г. 02:38
Властям Турции сдались 100 террористов РКК

Еще пятеро боевиков террористической организации РКК сдались турецким силам безопасности в провинции Ширак на юго-востоке Турции.

Как передает Report, об этом сообщает МВД страны.

Согласно информации, террористы сложили оружие и сдались в результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками правоохранительных органов.

В ведомстве отметили, что с начала года добровольно сложили оружие и сдались властям 100 террористов РКК.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə təslim olan PKK terrorçularının sayı 100-ə çatdı

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