Властям Турции сдались 100 террористов РКК

Властям Турции сдались 100 террористов РКК

Еще пятеро боевиков террористической организации РКК сдались турецким силам безопасности в провинции Ширак на юго-востоке Турции.

https://static.report.az/photo/061e386c-9607-3626-983f-8b68c8817149.jpg https://static.report.az/photo/061e386c-9607-3626-983f-8b68c8817149.jpg

Еще пятеро боевиков террористической организации РКК сдались турецким силам безопасности в провинции Ширак на юго-востоке Турции. Как передает Report, об этом сообщает МВД страны. Согласно информации, террористы сложили оружие и сдались в результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками правоохранительных органов. В ведомстве отметили, что с начала года добровольно сложили оружие и сдались властям 100 террористов РКК. Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook









Отдел Новостей Автор новости Отдел Новостей Report.az https://static.report.az/photo/a31389f3-bdb0-3954-982a-8378f2e91c2d_50.jpg Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Ссылка скопирована

Версия на азербайджанском языке Türkiyədə təslim olan PKK terrorçularının sayı 100-ə çatdı