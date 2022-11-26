Власти Турции заявили, что не намерены просить разрешение на проведение военных операций

Турция не будет запрашивать разрешения на проведение военных антитеррористических операций, целью которых является обеспечение национальной безопасности страны.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
"Турция не собирается просить разрешения на проведение антитеррористических операций", - приводит слова Калына агентство.
По словам пресс-секретаря президента Турции, Анкара готова обсуждать со своими партнерами тему вызовов и угроз с целью дальнейших совместных этапов по их ликвидации, а при отсутствии таковых намерена решать проблемы "своими силами".
Калын отметил, что все решения и действия турецкой армии на приграничных с Сирией и Ираком территориях базируются на статье 51-й Устава ООН (право на самооборону).
"Современная Концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше", - резюмировал он.