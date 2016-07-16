Число задержанных после попытки переворота в Турции военных достигло 1563 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Число задержанных после попытки переворота в Турции военных достигло 1563 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на официальное заявление правительства Турции.

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Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Турецкие власти заявили о задержании 754 человек, предположительно, участвовавших в попытке военного переворота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило Анатолийское агентство.

Ранее агентство Reuters сообщало о 336 задержанных.

Всего, по данным телестанции Al Jazeera, зачинщиками путча выступили 400-500 офицеров в чине полковника и подполковника.

Йылдырым отдал приказ сбивать все самолеты, взлетающие с авиабазы Эскишехир, захваченной мятежниками.

Между тем в небе над Анкарой по-прежнему барражируют на низкой высоте вертолеты. Вслед за ракетной атакой на здание парламента, они нанесли удар по казармам жандармов в городе.

В Стамбуле все военнослужащие, находившиеся на площади Таксим, спешно покинули ее, часть из них сдалась с оружием полицейским.