Число задержанных после попытки переворота в Турции военных достигло 1563 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Число задержанных после попытки переворота в Турции военных достигло 1563 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на официальное заявление правительства Турции.
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Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Турецкие власти заявили о задержании 754 человек, предположительно, участвовавших в попытке военного переворота.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило Анатолийское агентство.
Ранее агентство Reuters сообщало о 336 задержанных.
Всего, по данным телестанции Al Jazeera, зачинщиками путча выступили 400-500 офицеров в чине полковника и подполковника.
Йылдырым отдал приказ сбивать все самолеты, взлетающие с авиабазы Эскишехир, захваченной мятежниками.
Между тем в небе над Анкарой по-прежнему барражируют на низкой высоте вертолеты. Вслед за ракетной атакой на здание парламента, они нанесли удар по казармам жандармов в городе.
В Стамбуле все военнослужащие, находившиеся на площади Таксим, спешно покинули ее, часть из них сдалась с оружием полицейским.
News DepartmentАвтор новости
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