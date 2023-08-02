Власти Турции: Толчки магнитудой 7,0 могут разрушить в Стамбуле 600 тыс. квартир

Около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой свыше 7,0.

Около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой свыше 7,0.

Как передает Report, об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в эфире телеканала A-haber.

По его словам, около 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула попало в зону риска.

"При землетрясении магнитудой 7,0 и более 600 тыс. квартир будут стерты с лица земли", - сказал он.

Министр отметил, что турецкие власти проводят работы по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья. Всего планируется построить 300-350 тыс. домов, в том числе и в рамках проекта реновации.

19 июля власти Стамбула объявили о начале подготовки к возможному разрушительному землетрясению.