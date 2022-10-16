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Власти Турции приостановили работу на шахте, где произошел взрыв метана

Власти Турции приостановили работу на шахте, где произошел взрыв метана Власти Турции приняли в воскресенье решение временно приостановить работы на угольной шахте в провинции Бартын, где ранее произошел взрыв метана.
В регионе
16 октября 2022 г. 13:59
Власти Турции приостановили работу на шахте, где произошел взрыв метана

Власти Турции приняли в воскресенье решение временно приостановить работы на угольной шахте в провинции Бартын, где ранее произошел взрыв метана.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

"Мы временно приостанавливаем работы на шахте, так как на некоторых участках все еще ведется борьба с пожаром. Мы приостанавливаем производство угля на шахте в Амасре до окончания этих работ. Прокуратура также начала расследование по этому делу", - сообщил журналистам министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

Напомним, что взрыв на шахте прогремел вечером в пятницу в районе Амасра провинции Бартын на севере Турции. Взрыв метана произошел на глубине 300-350 м, в момент детонации в ней находились более 90 шахтеров. В результате взрыва 41 человек погиб, 58 были спасены.

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