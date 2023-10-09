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Власти Турции опровергли сообщения о беженцах из Израиля в Аланье

Власти Турции опровергли сообщения о беженцах из Израиля в Аланье Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы прибытии в средиземноморскую Аланью судна с более чем 1,6 тыс. беженцами из Израиля на фоне военного конфликта с Палестиной, назвав их фейком, передает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
9 октября 2023 г. 20:31
Власти Турции опровергли сообщения о беженцах из Израиля в Аланье

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы прибытии в средиземноморскую Аланью судна с более чем 1,6 тыс. беженцами из Израиля на фоне военного конфликта с Палестиной, назвав их фейком, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Утверждения о том, что судно с 1 671 беженцем, которые бежали из Израиля из-за войны, прибыло в Аланью не соответствует действительности. На снимках, которые в связи с этим распространяются в соцсетях, видны туристы, которые прибыли 6 октября в Аланью на теплоходе. Никакой связи между обычными туристическими снимками и событиями в регионе нет", - говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее власти Турции опровергли сообщения о якобы наплыве беженцев из Ирана из-за палестино-израильского кризиса.

Турецкие СМИ между тем сообщают, что рейсы из Тель-Авива в Стамбул и Анталью турецких авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines, заполнены и свободных мест на самолетах нет. Сообщается также о многократном росте цен на авиабилеты в Турцию.

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