Власти Турции одобрили план строительства канала "Стамбул"

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум отметил об одобрении плана строительства канала "Стамбул", который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум отметил об одобрении плана строительства канала "Стамбул", который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Мы одобрили план строительства канала "Стамбул" после изучения всех запросов и возражений. В этом контексте мы быстро предпримем шаги, чтобы канал служил на благо нашему городу", - написал он на своей странице в Twitter.

Турция планировала приступить к строительству нового канала протяженностью 51 км еще в 2018 году. Приблизительная стоимость проекта - 10 млрд долларов США. Завершить работы планировалось в 2023 году, к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики.