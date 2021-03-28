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Власти Турции одобрили план строительства канала "Стамбул"

Власти Турции одобрили план строительства канала "Стамбул" Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум отметил об одобрении плана строительства канала "Стамбул", который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря.
В регионе
28 марта 2021 г. 02:16
Власти Турции одобрили план строительства канала Стамбул

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум отметил об одобрении плана строительства канала "Стамбул", который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Мы одобрили план строительства канала "Стамбул" после изучения всех запросов и возражений. В этом контексте мы быстро предпримем шаги, чтобы канал служил на благо нашему городу", - написал он на своей странице в Twitter.

Турция планировала приступить к строительству нового канала протяженностью 51 км еще в 2018 году. Приблизительная стоимость проекта - 10 млрд долларов США. Завершить работы планировалось в 2023 году, к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə hakimiyyəti "İstanbul" kanalının inşası planını bəyəndi

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