Власти Турции не исключили закрытие страны из-за распространения штамма "дельта"

Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста распространения "дельта" штамма коронавируса. Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация", — подчеркнул Эрсой.

По его словам, если вакцинации ускорится, то Турция сможет вернуться к нормальной жизни, в противном случае нормализация затянется. Также министр отметил, что пока в стране все идет хорошо, Турция рассчитывает принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд. долларов США.

16 апреля в Турции зарегистрировали максимальное суточное число случаев коронавируса с начала пандемии (63 082), в июне-июле прирост стабилизировался на уровне 5-7 тыс. С 1 июля в Турции полностью отменили комендантский час в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике. Однако 18 июля минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7 680, за сутки от инфекции скончались 66 человек.