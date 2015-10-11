Власти Турции: число жертв теракта в Анкаре возросло до 95 человек

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Число жертв двух мощных взрывов в Анкаре возросло до 95 человек. Об этом сообщил координационный центр при администрации премьер-министра Турции, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В результате этого нападения 246 человек продолжают лечение в больницах, из них 48 - в интенсивной терапии. 95 наших граждан погибли", - отмечается в заявлении. В лечении раненых заняты 29 столичных больниц. Также власти держат наготове пять медицинских вертолетов и один спецсамолет.

Ни одна их действующих в Турции террористических группировок еще не взяла на себя ответственность за теракт.