Власти Таджикистана: Назначение сына президента мэром Душанбе не нарушает закон

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Назначение мэром Душанбе сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона, 29-летнего Рустама Эмомали, не нарушает закон. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава агентства по государственной службе Таджикистана Джума Давлатов.

По его словам, подобный шаг является продолжением политики по омоложению кадров в госструктурах, которая несколько лет ведется в Таджикистане.

Давлатов отметил, что никто не вправе запрещать детям президента занимать высокие должности в государственных структурах, добавив, что градоначальники и председатели районов Таджикистана напрямую подотчетны премьер-министру республики.